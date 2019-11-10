ФНС попытается взыскать с обанкротившегося «Экс Авто» 6,2 млн рублей

Инспекция ФНС по Свердловскому району Перми обратилась в краевой арбитражный суд с иском к ООО «Экс Авто». Ведомство планирует взыскать с общества 6,2 млн руб. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Напомним, холдинг «Экс-Авто» был крупнейшим дилером марки «АвтоВАЗ» в Перми. В портфеле компании, кроме «АвтоВАЗа», было 12 брендов. 16 октября 2015 года в отношении общества было введено конкурсное наблюдение, которое в апреле 2016 года было продлено на шесть месяцев. Сумма требований кредиторов составляла 1,748 млрд руб. Позднее наблюдение было введено и в отношении гендиректора холдинга Алексея Ярушина. Тогда его задолженность составляла более 44 млн руб. На момент банкротства автохолдинг обладал более чем десятью автосалонами в Перми, Березниках и Чусовом. Конкурсный управляющий пытается реализовать последний крупный актив — здание автоцентра на ул. Елькина в Перми, но он не привлекает покупателей.