Мой адрес не дом и не улица В 2020 году в районах Прикамья начнут строить дома для переселенцев из аварийного жилья

В следующем году в регионе начнут закупать квартиры в новостройках для переселенцев из аварийного жилфонда. Всего в 2020–2021 годах в 12 районах края закупят квартиры общей площадью 37,1 тыс. кв. м. Как говорят в минстрое, подрядчики будут использовать современные строительные материалы и энергосберегающие технологии. Пермские строители готовы участвовать в расселении аварийного жилья при условии рентабельности сделок. По мнению девелоперов, под эти цели властям нужно разрабатывать специальный проект или возводить целые районы для переселенцев.

В 2020 году краевое правительство вместе с муниципалитетами начнет закупать благоустроенные квартиры в новостройках для переселения жителей из аварийных домов. Как сообщили в региональном минстрое, новое жилье будут приобретать в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Расселять аварийный фонд по такой модели будут в 12 муниципалитетах: Бардымском, Большесосновском, Осинском районах, Верещагинском, Красновишерском, Краснокамском, Оханском, Соликамском и Чайковском городских округах, а также в Перми, Кунгуре и Губахе. В минстрое уточнили, что в этих районах сосредоточено 75% общего объема аварийного фонда в крае, поэтому важно быстрее расселить именно их.

«Одна из ключевых проблем, которая возникала у многих регионов, в том числе и у нас, при реализации программы расселения, это качество жилья или в принципе отсутствие нового жилого фонда в муниципалитетах. Благодаря тому что Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества для жилого фонда, нам удастся этот вопрос решить»,— отметил первый зампредседателя краевого правительства Михаил Сюткин.

Новые малоэтажные дома будут возводиться в муниципалитетах с применением современных, сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже „В“, то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут меньше. Жилье подключат к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования, в том числе для детей.

Всего в 2020 и 2021 годах закупят жилые помещения общей площадью 37,1 тыс. кв. м: в 2020 году — 19,2 тыс. кв. м, в 2021-м — 17,9 тыс. кв. м. Стоимость закупки составит более 1,6 млрд руб.: в 2020 году — 845 млн руб., в 2021-м — 799 млн руб. Приступить к строительству планируется в январе 2020 года. Проект госконтракта предусматривает, что дома по первому этапу будут сданы в конце 2021 года, по второму этапу — во II квартале 2022 года.

Согласно данным минстроя, в регионе насчитывается 713 тыс. кв. м аварийного жилья, из них около 490 тыс. кв. м надо расселить в рамках национального проекта до 2025 года — это жилье было признано аварийным на 1 января 2017 года. Программу на 2019–2021 годы в Прикамье утвердили этим летом. Она включает в себя президентский национальный проект «Жилье и городская среда» и региональную адресную программу. По планам, за три года в Прикамье ликвидируют 224 тыс. кв. м аварийного жилья. Из них 139 тыс. кв. м расселят за счет федерального финансирования, 85 тыс. кв. м — с помощью краевых средств.

В этом году из запланированных 90 тыс. кв. м ветхого фонда расселили 34 тыс. кв. м. В частности, Пермский и Сивинский районы и Кудымкарский округ уже досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Еще три муниципалитета — Березники, Сивинский и Ординский районы — к концу года ликвидируют весь аварийный фонд в своих территориях, признанный таковым до 1 января 2017 года.

Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин рассказал “Ъ-Прикамье”, что возглавляемая им компания активно участвует в расселении аварийного жилья. Например, в начале 2000-х годов компания возвела дом в Левшино, куда переселили жителей аварийного фонда, детей-сирот и представителей других категорий, нуждавшихся в переселении. «Мы всегда ориентируемся на то, каковы цена и параметры закупаемых властями площадей. Если мы вписываемся в стоимость и есть необходимость продать квартиры, то мы участвуем в этих конкурсах. Если не вписываемся, нет экономики и надобности продавать, то не участвуем»,— пояснил господин Суетин.

Гендиректор «Стройпанелькомплекта» говорит, что для расселения аварийного жилья, как правило, закупаются квартиры в нецентральных районах Перми, и связано это со стоимостью закупаемого властями жилья. При этом в связи с новыми правилами землепользования жилье в краевом центре постепенно подорожает, а это может создать проблемы для покупки квартир для переселенцев. По мнению Виктора Суетина, властям надо или закупать помещения в домах, которые строятся уже сейчас, или разрабатывать специальный проект для расселения аварийного жилфонда. В рамках этого проекта будет выделяться земля под застройку, на ней девелопер по определенным параметрам возведет дом для переселенцев.

Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин сообщил, что раньше компания не участвовала в торгах на расселение аварийных домов, так как за короткие сроки распродавала все свое строящееся жилье. Теперь «Сатурн-Р» значительно увеличил объемы строительства, поэтому может заранее заключать договоры на предоставление квартир для переселенцев. По словам бизнесмена, теперь в холдинге готовы рассматривать подобные проекты. «Мы предложили построить целый район для расселения жилья. Это будет либо Бахаревка, либо улица Соликамская — у нас там есть земельные участки,— рассказал Александр Репин.— Решений еще никаких нет, но мы обязательно будем участвовать в этой программе. Состоится сделка или нет — это вопрос будущего. Вполне возможно, что мы это предложим, потому что ближе к центру города жилье дорогое, а там строительство домов для расселения аварийного фонда при нашей производительности и себестоимости для компании приемлемо».

Евгения Ахмедова