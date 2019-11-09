Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие инфьюзы предлагают в заведении.

Сегодня расскажу еще об одном баре нового поколения, называется он Made и совмещает в себе функции бара, ресторана с пан-азиатской кухней и сигарного клуба с отдельным входом и отдельной барной картой. Бар Made, декорированный в элегантном колониальном стиле архитектором Антоном Гречко, предлагает коктейли от Романа Черного. Пока это небольшая карта с флагманской линейкой инфьюзов на мартини. Напомню, что инфьюзы — это настойки разных спиртных напитков на травах, фруктах, овощах, с добавлением эфирных масел, дающих эффект неожиданного симбиоза вкуса и аромата.

В Made пока есть мартини на снежной китайской хризантеме, чае сайган-даля, чае «Эрл грей» и на свежем розмарине, но будет больше: два постоянных и четыре переменных. Помимо расширенного «мартини листа», шеф-бармен планирует разделить карту коктейлей на четыре сегмента по временам года, чтобы каждому сезону соответствовала своя вкусовая гамма. Лето — это самые легкие и свежие миксы, весна — цветочные, ароматичные, осень — легкие, терпкие, со специями и сезонными ягодами, зима — крепкие, плотные, пряные, с сезонными ягодами и фруктами.

Опять мы имеет дело с открытыми эмоциями, которыми шеф-бармен наполняет свои миксы и которые напрямую «продает» гостям. Примечательно, что все времена года будут представлены в Made круглогодично, беспредельно расширяя возможности эмпирического опыта. Что придумают бары, которые откроются следом, уже и представить невозможно.