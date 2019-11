Американцев «предупредили» об опасности

Газета The Washington Post опубликовала фрагмент книги анонимного сотрудника администрации президента США Дональда Трампа. «Он называет женщин дорогушами и шутит про их вес»,— пишет госслужащий об американском лидере. Аноним впервые объявил о себе год назад, когда написал колонку для The New York Times, рассказывая о движении сопротивления в Белом доме. Теперь чиновник выпускает книгу под названием «Предупреждение», которое уже стала бестселлером по предзаказам на Amazon. О чем хочет предупредить аноним? И стоит ли ему доверять? Об этом — Иван Якунин.

«Белый дом — это как аэропорт, только в диспетчерскую забежал 12 летний мальчишка и начал хаотично нажимать кнопки “управления правительством”, не обращая внимания на то, что самолеты съезжают со взлетной полосы или разворачиваются в воздухе»,— так обстановку в президентской администрации описывает анонимный чиновник Белого дома. Он утверждает, что Трамп боится заговора, смеется над мексиканцами, которые пытаются пересечь границу США, часто путается в словах. Якобы даже вице-президент Майкл Пенс сомневается в психическом здоровье хозяина Овального кабинета. На 259 страницах чиновник рассказывает о панике, в которой работают сотрудники Белого дома. Журналист MSNBC Рейчел Мэддоу прочла книгу до официального релиза и попыталась предположить, кто ее написал: «Кажется, это человек, у которого есть прямой доступ или как минимум доверенные люди, находящиеся в прямом контакте с президентом. Например, аноним пишет, что Трамп мог зациклиться на одной мысли, которую услышал по телевизору, принять какое-то решение, потом поймать первого попавшегося клерка в Белом доме и назначить его ответственным за его реализацию. Вероятно, поэтому невозможно разгадать, кто автор этого текста, потому что получить спецзадание от президента мог любой, кто просто шел по коридору».

О чем же пытается предупредить анонимный сотрудник? В своей колонке для The New York Times он писал, что Трамп невменяемый, но его окружение сознательно не подает в отставку, потому что хочет защитить страну от его импульсивных решений. В книге же, как пишут ознакомившиеся с текстом журналисты, он признает, что все попытки тщетны: Трамп не изменился. Сдерживать его уже нет никакой возможности, поэтому только публикация фактов о том, что происходит в Белом доме, может помочь. Журналист Михаил Таратута появление такого текста назвал прецедентом: «Утечки происходили всегда, но такого озлобления не было. Поэтому однозначно воспринимать такую литературу невозможно: Америка не говорит голосом одного человека. Если мы будем обобщать, то появится принципиально два разных лагеря — противники и сторонники Трампа. Они по большому счету будут выяснять свои отношения на предстоящих выборах. Тем не менее в Сенате большинство губернаторов — все-таки республиканцы, так что эта книга как бы подкрепит их чувство нелюбви к президенту, другие же эту книгу даже не заметят».

Официально Белый дом книгу «Предупреждение» считает недостоверной. Пресс-секретарь президента Стефани Гришем назвала ее автора трусом. Она также усомнилась, что ее писал высокопоставленный чиновник якобы потому, что большинство из них за последние три года покинули пост. Так это или нет, но «Предупреждение» уже стала номером один по предзаказам на Amazon. Возможно, недалеко и до экранизации.

Заказать книгу анонимного американского чиновника можно за $18.