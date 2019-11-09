Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать в себе более 350 видов бактерий, способных вызвать различные опасные инфекционные заболевания, сообщил ТАСС со ссылкой на памятку Роспотребнадзора. Кроме того, источником распространения инфекций становятся раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники и другие кухонные предметы.

«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них»,— говорится в памятке. Отмечается, что в 77% исследованиях кухонных губок были выявлены колиформные бактерии, приводящие к острым кишечным инфекциям, 86% содержали дрожжи и плесень, а 18% — стафилококковые бактерии. Также на ручках и кнопках кухонных плит в 27% случаев была выявлена плесень, а в 14% — колиформные бактерии.

Эксперты Роспотребнадзора напомнили, для предотвращения появление инфекций, необходимо мыть руки, не ставить продуктовые сумки на стол, использовать разные разделочные доски для продуктов, регулярно очищать холодильник и менять губку для мытья посуды раз в неделю.