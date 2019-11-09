Создателям ядерной бомбы в СССР запрещалось водить служебные автомобили

Сотрудникам Первого главного управления при Совете министров СССР, которое принимало участие в создании первой ядерной бомбы, запрещали водить служебные автомобили. Об этом говорится в рассекреченном приказе от 18 сентября 1948 года, опубликованном на сайте «Росатома».
Запрет касался всех работников — вне зависимости от их положения. Шоферов, которые позволяли сотрудникам организации управлять машиной, должны были привлекать к судебной ответственности.
Как поясняет «РИА Новости», за три дня до этого на заседании Специального комитета при Совете министров обсуждались два ДТП с участием крупных ученых, причастных к созданию атомного оружия. Работники Лаборатории №2 Академии наук СССР (сейчас — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт») Игорь Панасюк и Лев Арцимович нарушили правила дорожного движения. После этого было принято решение ввести ограничения.
«Росатом» публикует архивные документы к 75-летию атомной отрасли, которое будет отмечаться в августе. На сайте госкорпорации опубликовано большое количество других документов.
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