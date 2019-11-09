В Грузии задержали протестующих против показа фильма о гей-любви

В ночь на субботу, 9 ноября, грузинская полиция задержала 27 человек, протестовавших против показа первого грузинского фильма о гей-любви — «А потом мы танцевали» Левана Акина (выпущен совместно со шведской компанией French Quarter Film). Большинство из них были задержаны по административному кодексу за мелкое хулиганство, но некоторых задержали по уголовной статье — за сопротивление полиции.

Организаторы акции протеста пока не задержаны, хотя прозападная оппозиция требует их посадки. После митинга у кинотеатров полиция не применяла спецсредств, жестких столкновений с протестующими не наблюдалось.

Георгий Двали, Тбилиси