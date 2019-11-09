Управляющий ЗиД предупредил о предстоящему сокращении работников

ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) 6 ноября уведомило центр занятности населения края о высвобождении через полгода всех сотрудников госпредприятия. На 7 ноября среднесписочная численность работников ФГУП составляет 792 человека, уточняет РБК-Пермь.

Уведомление связано с намерением конкурсного управляющего завершить процедуру конкурсного производства, которая длится свыше 13 лет. Как сообщал «Ъ-Прикамье», управляющий уже провел оценку ФГУП (стоимость активов составила почти 3 млрд руб.) и готовится выставить на торги имущественный комплекс ЗиД.