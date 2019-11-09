Ямал будет оплачивать обучение студентов-отличников из числа коренного населения

С января 2020 года на Ямале увеличат финансирование образования студентов из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС), попадающих под категорию малоимущих семей, сообщила директор департамента по делам КМНС Инна Сотруева.

Студенты-отличники вузов из числа КМНС будут получать стипендию в размере 10 тыс. руб. в месяц. Выпускникам девятых классов, которым не хватило 0,5 балла до поступления в колледж, будут выдаваться образовательные сертификаты. Ими можно будет оплатить год обучения в колледжах. «В 2020 году эту практику попробуют в Ямальском многопрофильном колледже в Салехарде. Сертификаты будут выдаваться на обучение по самым восстребованным среди тундровиков направлениям: “сестринское дело”, “мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей”, “право и организация социального обеспечения” и другие», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Размер дополнительной социальной стипендии для учащихся колледжей повысится до 4,5 тыс. руб. в месяц (сейчас составляет 1 тыс. руб.). Компенсация проживания в общежитии составит 2 тыс. руб. (сейчас 1 тыс. руб.).