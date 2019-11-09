Виктор Агеев может стать куратором инвестпроектов и УКСа

По данным источников в городской власти, глава Перми Дмитрий Самойлов может перераспределить полномочия среди своих замов. В частности, первый замглавы Перми Виктор Агеев может получить кураторство над городским управлением капитального строительства. Сейчас УКС подчиняется напрямую мэру Дмитрию Самойлову.

В мэрии подтвердили, что под куратоство господина Агеева может перейти ряд проектов, но о переподчинении УКСа речи не идет.

Отметим, что Виктору Агееву сейчас подчиняются департаменты экономики и промышленной политики, имущественных отношений, планирования и мониторинга. Ранее ему также подчинялись департаменты земельных отношений и градостроительства и архитектуры, но минувшей весной они были закреплены за новым вице-мэром Ольгой Немировой.

Отметим, что, согласно данным городских властей, исполнение муниципальных инвестиционных программ по состоянию на август 2019 года составило всего 11%. При этом в городе утверждено более 70 инвестпрограмм, почти по 50 из которых работа не велась. Так, на исполнение программ в 2019 году было заложено 6,4 млрд руб., а освоено всего 711 млн руб.