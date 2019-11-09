«Молот-Прикамье» потерпел четвертое поражение подряд

«Молот-Прикамье» продолжил свою выездную серию второго круга чемпионата ВХЛ матчем в Альметьевске против «Нефтяника». На минувшей неделе команды уже встречались в Перми, тогда в упорной борьбе победу одержал клуб из Татарстана со счётом 0:2.На этот раз успех так же сопутствовал нефтяникам. Команды забили по голу в каждом периоде. Уже на 3-й минуте «Молот» повел 1-0. Отличился Владимир Королев.

Однако во второй и третьей части матча альметьевцы забили и победили в итоге 2-1. После этой неудачи «Молот-Прикамье» опустился на 17-ое место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Пермский клуб потерпел четвертое поражение подряд, при этом он дважды уступил одним и тем же соперникам - «Торосу» (Нефтекамск) и «Нефтяник» (Альметьевск).