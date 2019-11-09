В Москве отменено и задержано более 40 рейсов

В московских аэропортах отменено восемь рейсов, еще 37 задержано, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 8:14 во Внуково задержано 15 рейсов, в Домодедово задержано семь рейсов, восемь отменено. В Шереметьево задержано 15 рейсов. Изменений в расписании аэропорта Жуковский пока нет.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 9 ноября, в Москве будет облачно, местами мелкий дождь. Температура воздуха составит 4–6°C. Порывы ветра местами могут достигать 15 м/c.