Сотрудники ГИБДД будут проверять инфраструктуру и состояние дорог

Подразделения Госавтоинспекции до конца получат более 4 тыс. единиц различной измерительной аппаратуры. Оборудование закупается для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«Это технические средства, с помощью которых можно повлиять на основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств»,— сказал заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Олег Понарьин.

Так, в 16 регионах уже получили приборы для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин. В 33 региона поступили приборы для измерения освещенности дорожного покрытия, а также приборы для измерения коэффициента сцепления с дорогой.