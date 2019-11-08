Итоги жеребьевки Nitto ATP Finals

Группа Андре Агасси: Рафаэль Надаль (Испания, 1), Даниил Медведев (Россия, 4), Стефанос Циципас (Греция, 6), Александр Зверев (Германия, 7).
11 ноября играют: Медведев—Циципас, Надаль—Зверев.
Группа Бьорна Борга: Новак Джокович (Сербия, 2), Роджер Федерер (Швейцария, 3), Доминик Тим (Австрия, 5), Маттео Берреттини (Италия, 8).
10 ноября играют: Джокович—Берреттини, Федерер—Тим.
Запасные: Роберто Баутиста (Испания, 9), Гаэль Монфис (Франция, 10).
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