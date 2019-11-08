ИП взяло тренд на банкротство Почему в России все больше предпринимателей идет на крайние меры

В России четвертый год подряд растет число банкротств индивидуальных предпринимателей. По данным налоговиков, по состоянию на ноябрь таких было почти 20 тыс. В 2016 году за те же десять месяцев несостоятельными было признано чуть больше 15 тыс. ИП.

Предприниматели идут на такой шаг, как банкротство, только в крайнем случае — это очень болезненная мера, потому что человек может потерять большую часть личного имущества и получить запрет на ведение бизнеса, говорит адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Если речь идет о банкротстве обществ с ограниченной ответственностью, то там банкротится само общество. И для его участников особых рисков не возникает. Для ИП, конечно, все сложнее.

Индивидуальный предприниматель отвечает личным имуществом.

В этом особенность банкротства ИП. Соответственно, для индивидуального предпринимателя это гораздо более чувствительная и неприятная процедура, поскольку речь идет обо всем личном имуществе, а не только которое участвовало в какой-то предпринимательской деятельности. Это избавление не только от долгов, но и потеря какого-то дополнительного имущества, на которое может быть обращено взыскание. То есть остается только единственное жилье. Банкротство повлечет запрет на занятие предпринимательской деятельностью в течение пяти лет.

Для предпринимателя это означает превращение в наемного работника.

По крайней мере, на пять лет. Как правило, это очень неприятная процедура, тем более для тех лиц, у кого предпринимательская деятельность была основным источником дохода. Бывают случаи, что предприниматель специально не банкротится длительное время, дожидается срока, когда сделки не могут быть оспорены, чтобы не только снять долговое бремя, но и каким-то образом сохранить имущество и не допустить его отхода кредиторам в том или ином виде».

Что заставляет индивидуальных предпринимателей все чаще идти на банкротство, несмотря на такие риски? Член Комитета гражданских инициатив Яна Яковлева считает, что есть три причины — доминирование крупных компаний на рынке, бюрократия и коррупция: «Прежде всего, вопрос идет о сокращении возможности. Правила бесконечно меняются, усложняются — никакие лицензии получить невозможно, аренда по деньгам просто неподъемная, все занимают крупные компании.

Рынок монополизируется, становится более коррумпированным.





Все это не дает возможности индивидуальным предпринимателям сбыть свою идею. Люди просто отказываются браться даже за это. Скоро на рынке останутся “Газпром”, “Роснефть” и ‘Пятерочка”».

Всего, по данным налоговой службы, в России почти 4 млн индивидуальных предпринимателей. Почти 70 тыс. из них — иностранцы.

Сергей Гусев