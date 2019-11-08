Картины защитят от неадекватов

В российских музеях внедрят систему выявления неадекватных посетителей. Так в Минкультуры надеются обеспечить безопасность экспонатов.

В последние годы музеи столкнулись со множеством случаев девиантного поведения, и действующих мер защиты уже недостаточно, пояснил в интервью “Ъ FM” директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов: «Системы видеонаблюдения по умолчанию есть во всех музеях. Они передают сигнал на пункт охраны.

Но надо более пристально наблюдать за людьми, которые себя странно ведут.

У нас же бывали случаи, когда один человек испортил картину "Иван Грозный убивает своего сына". Есть люди, которые пытаются самовыражаться — в неглиже пройтись или еще что-то. Были и такие случаи. Неадекватных надо определять сразу на входе. То есть если человек ведет себя странно, следует до инцидента предупреждать его намерения, например, спросить, как его самочувствие. В аэропортах эта система отлажена, инцидентов практически не происходит.

В музеях, учитывая, что увеличивается поток посетителей из года в год, возрастает потенциальное число возможных инцидентов.

Системы безопасности, на которые мы обращаем внимание руководителей музейных учреждений, должны отвечать вызовам времени. Сейчас мы говорим о совершенствовании системы безопасности федеральных музеев, где мы видим больше всего всплеск общественного интереса. Но, безусловно, в разной степени это касается и всех остальных музеев: региональных, муниципальных. Соответствующие рекомендации мы дали еще в начале года. Министерство культуры обратило внимание глав субъектов на системы безопасности музеев. Конечно, это все будет постепенно, не одномоментно».

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В этом году на оснащение федеральных музеев системами безопасности из бюджета выделено 350 млн руб. Та же сумма запланирована на 2020 и 2021 года.

Однако эксперты раскритиковали планы Минкультуры. До сих пор нет достаточно надежной системы автоматического анализа поведения человека, отметил директор Intems Алексей Титов, а отсылка чиновников из министерства на опыт аэропортов выглядит неубедительно: «Там происходят инциденты, из самолетов периодически выводятся какие-нибудь неадекватные люди, как мы знаем. Но в самолеты они как-то попадают. Очевидно, что они себя начали вести неадекватно еще до того, как попали в самолет. Инциденты в аэропортах тоже случаются. Определить нарушителя помогают либо сигналы от граждан, которые видят, что человек ведет себя неадекватно и агрессивно, либо система видеонаблюдения, за которой стоят операторы.

Но человек несовершенен, он не может обрабатывать видео с бесконечного количества камер.

В этом вся проблема. Если камер очень много, нужно очень много людей. Есть рекомендация МВД, например, что один оператор может наблюдать за четырьмя камерами, если это очень оживленные улицы вроде Тверской. Но все остальные события он будет пропускать. Автоматизированные средства видеоаналитики не позволяют выявлять такое девиантное поведение, которое могло бы угрожать предметам искусства».

Самым надежным способом защиты особо ценных экспонатов остается физический барьер, считают эксперты. Например, перед картиной устанавливают особое стекло и инфракрасный занавес, который реагирует на приближение к шедевру. Тревожный сигнал поступает охраннику. Эту систему используют во всех крупных галереях мира.

В России, возможно, будут разрабатывать собственный способ защиты — это блокиратор снятия картины, который устанавливается на крепления. Такой дополнительный элемент безопасности предложили в Эрмитаже после кражи в Третьяковке.

В январе этого года один из посетителей, на глазах у толпы просто снял картину Архипа Куинджи со стены и вынес из галереи.

Светлана Белова