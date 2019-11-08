Очередные пикеты оппозиции прошли в Петербурге

В Петербурге возле нескольких станций метро прошла очередная серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов так называемого «московского дела», а также члена Либертарианской партии России Михаила Светова и других преследуемых по политическим мотивам.

Среди пришедших на акцию к Гостиному двору, в частности, были замечены депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и координатор движения «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров.

Ни о каких нарушениях общественного порядка во время проведения акции не сообщается.