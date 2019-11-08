В Петербурге появились первые автобусы в лазурных цветах «Зенита»

Презентованные сегодня два новых автобуса в цветах ФК «Зенит» выйдут на линии 9 ноября. Они будут ходить по маршрутам №1 и №3. Такую расцветку выбрали жители Петербурга. Голосование за выбор цвета городского транспорта было организовано на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок», которое в настоящее время завершено. За яркий лазурный цвет, один из брендовых цветов футбольной команды «Зенит», проголосовало более 8 тыс. респондентов. Всего в опросе приняли участие около 22 тыс. человек.

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев выразил надежду, что со временем лазурный цвет станет основным не только для автобусов, но и для всего городского транспорта.

«Этот цвет красивый, безопасный по светоотражению, на автобусах нет рекламы, а есть символ — "один город — одна команда". Я считаю, что Зенит — такой же символ Петербурга, как и Дворцовая площадь, как Зимний дворец и Петропавловская крепость. Долго можно этот список продолжать. Но «Зенит», безусловно, привлекает внимание не только петербуржцев, но и россиян — у нас болельщики есть по всему миру»,— добавил господин Медведев.

По его словам, этот шаг по расцветке транспорта может стать еще одним «дополнительным способом комфортного привлечения новых болельщиков».

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, в свою очередь, отметил, что лично ему больше нравится другая расцветка автобуса, но его вариант малопрактичный. «Конечно, по расцветке были и другие варианты. Очевидно, что этот лазурный цвет — лидер в голосовании»,— подчеркнул господин Батанов.

По его мнению, сейчас надо посмотреть, как автобусы с новой расцветкой будут видны в вечернее время. «Мы должны думать и о слабовидящей категории граждан»,— подчеркнул вице-губернатор. Если эксперимент будет признан удачным, то все новые автобусы в Петербурге будут иметь подобную окраску. «Старые автобусы также со временем будут перекрашены в соответствии с единым стилем. Постепенно изменится цвет и всего остального городского транспорта»,— добавил господин Батанов.

Мария Кузнецова