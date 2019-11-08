Москва отстает по критерию ЗОЖ

В России только 12% жителей ведут здоровый образ жизни. Исследование впервые провел Росстат. Больше всего приверженцев ЗОЖ оказалось в Ингушетии — почти половина населения. На втором месте — Крым — там таких людей 30%. В тройку лидеров также вошла Адыгея. У Москвы показатель составил чуть меньше 9%, у Петербурга — почти 7%.

Социологи оценивали здоровый образ жизни россиян по пяти критериям. Это отказ от курения, ежедневное потребление овощей и фруктов, физическая активность не меньше 150 минут в неделю, нормальное потребление соли и алкоголя — не больше 170 гр чистого спирта в неделю.

“Ъ FM” спросил у предпринимателей, согласны ли они с такими критериями и оценкой.

Шеф-повар кафе «Джаганнат» Иван Моховишнев: «Это похоже на правду. Хотя, естественно, в Ингушетии, вообще, понятие вегетарианство вряд ли существует. Но в Питере вегетарианцев в районе 10%. Возможно, их даже побольше, потому что именно в Северной столице раньше зародилось вегетарианство. В Москве его воспринимали долгое время диковато. Как таковых вегетарианцев не так много и 10% — это достаточно большое количество людей, если, вообще, в обществе будет 10% здраво живущих людей. Если брать статистические данные по Москве, то 10% от 15 млн — 150 тыс.» Президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер: «150 минут в неделю — это пенсионерский режим. Так должны заниматься люди 65+. Если вы войдете в фитнес-клуб в США, Великобритании или Германии в семь утра, там будет полное помещение людей. Это самые активные часы. Если вы зайдете в наши клубы, будет очень мало посетителей — считаные единицы. У нас нет еще культуры». Руководитель сегмента персонализированного питания «Фуднет» Артем Елмуратов: «Это неплохие критерии, на мой взгляд, если это разумно. Конечно, имеет смысл уточнить, насколько часто люди проходят диспансеризацию. В целом для общего среза это неплохие критерии. Я немножко удивился, что Москва и Петербург имеют очень низкие показатели относительно всей России. Мне казалось, что в этих городах больше людей обращает внимание на здоровый образ жизни, так как в мире тенденция такая, что здорового образа жизни придерживаются люди, которые в среднем чуть больше зарабатывают. Но, возможно, это просто не работает в России».

Любопытно, что при этом Москва среди российских городов лидирует по росту числа магазинов здорового питания и продуктов от фермеров, сообщила компания Knight Frank. За последние три года их количество выросло более чем втрое — в столице таких магазинов больше семисот.

Тренд на здоровую еду в столице, несомненно, есть, говорит исполнительный директор национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева. По ее словам, статистика Росстата требует уточнений: «Конечно, очень интересно, что Росстат озадачился. Но как в любой статистике есть проблема статистического ограничения. Если вы сравниваете Крым и Москву, то Москва — крупный город, все работают по 12 часов в день, скорее всего, большинство ездит на машине и общественном транспорте.

Есть естественные ограничения образа жизни.

В Крыму, скорее всего, все живут в собственном доме, перемещаются пешком. Сейчас отделение под названием ЗОЖ есть в каждом крупном ритейлере, потому что это утвердившийся тренд. Средний чек в продуктовом магазине у людей, кто придерживается ЗОЖ, выше среднего, они покупают продукты во “Вкусвилл”. Этот магазин умудрился аккумулировать у себя ту часть покупателей, которые готовы платить за еду больше, то есть их еда здоровее по многим критериям. Сейчас супермаркеты в своем ценовом сегменте, включая даже “Пятерочку”, борются за этого покупателя. Они хотят, чтобы люди приходили, оставляли больше денег в сети за те продукты, которые более ЗОЖные».

В сети магазинов «Азбука вкуса» собираются увеличить ассортимент здоровых продуктов с 25% до 80% в течение трех лет. Этим же занимается «Перекресток», «Ашан» и «Глобус».

Анна Никитина