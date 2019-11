Лицензия на убийство хороша только в бондиане

В Великобритании начался громкий судебный процесс. Четыре правозащитные организации обвиняют власти в том, что они скрывают директиву, которая позволяет осведомителям спецслужб в определенных ситуациях совершать преступления и не сообщать об этом правоохранительным органам. Истцы требуют обнародовать эту директиву и признать ее незаконной.

Рассмотрением дела, обстоятельства которого вызывают в памяти книги и фильмы о Джеймсе Бонде, занимается Следственный трибунал — единственный орган правосудия в Великобритании, который может рассматривать жалобы на действия спецслужб. Четыре правозащитные организации — Privacy International, Reprieve, Committee on the Administration of Justice и Pat Finucane Centre — обратились в трибунал с требованием обнародовать документ, о содержании которого стало известно лишь год назад и который фактически дает лицензию на убийство осведомителям и агентам спецслужб. Разбирательство проходит в частично закрытом режиме, часть документов публикуется в отредактированном виде.

Содержание директивы в той ее части, которая касается разрешения на совершение преступления осведомителями и агентами под прикрытием, известно лишь частично — опять же по соображениям секретности. Из рассекреченной части документа видно, что сотрудники Службы безопасности (MI5) уполномочены разрешать завербованным ими осведомителям и агентам совершать преступления.

Подобное разрешение может даваться в случае, если речь идет о возможности предотвращения более серьезного преступления, защите прикрытия агента или «защите государственных интересов и экономического благополучия Соединенного Королевства». При этом агент под прикрытием или осведомитель не обязан сообщать о совершенном преступлении правоохранительным органам.

На первом заседании по этому делу, которое состоялось 5 ноября, трибунал ознакомился с доводами сторон, поданными в письменном виде. Представитель истцов королевский адвокат Бен Джэффи в своем заявлении написал, что общественность имеет полное право знать весь текст директивы, поскольку речь идет не о каких-то «гипотетических преступлениях», а в том числе о реальных случаях в прошлом, когда «разрешение на участие агентов в преступлениях приводило к серьезным нарушениям основных прав». В частности, адвокат сослался на убийство в 1989 году адвоката Пэта Финукейна, известного несколькими громкими и успешными процессами, на которых он защищал ирландских республиканцев. Адвокат был застрелен у себя дома боевиками из организации «Борцы за свободу Ольстера», выступавшей за британское правление в Северной Ирландии, а два открытых разбирательства показали, что к этому убийству были причастны и британские спецслужбы. Упомянул Бен Джэффи также о деле Фредди Скапатиччи, который работал и на британские спецслужбы, и на радикальную группировку «Ирландская республиканская армия» и был причастен к убийствам.

Как заметил адвокат, эта директива фактически «дает разрешение агентам MI5 участвовать в преступлении» и «защищает совершающих преступные деяния от судебного преследования». По словам Бена Джэффи, хотя «агенты, о которых идет речь в директиве, не являются собственно сотрудниками Службы безопасности, но MI5 вербует их и дает им указания» и сотрудники MI5 могут нести ответственность, как соучастники преступлений.

Адвокат сэр Джеймс Иди, представляющий ответчика, то есть правительство Великобритании, со своей стороны, отметил, что работа MI5 была бы «невозможна», не будь у Службы безопасности возможности набирать агентов, или, как объясняется на сайте MI5, «людей, способных предоставить информацию, которая может способствовать нашим расследованиям». «Они крайне важны для работы Службы безопасности,— пишет сэр Джеймс,— и, соответственно, для возможности защитить общественность от широкого спектра угроз, в частности от террористов». По его словам, этим агентам «приходится действовать определенным образом в определенных обстоятельствах» и это «неизбежная и необходимая часть их работы в качестве поставщиков чрезвычайно важной информации, способной спасти жизни». И этими действиями агенты могут «пытаться защитить собственную жизнь и безопасность от враждебных и опасных лиц, о которых они собирают информацию». В своем заявлении адвокат ответчика указал, что в трибунал передана «информация по всем преступлениям, которые получили санкцию MI5, с 2000 года», таким образом, трибунал сможет ознакомиться с каждым делом конкретно. Однако, подчеркнул Джеймс Иди, ни в одном из них MI5 не нарушала права человека.

Представители одного из истцов, правозащитной организации Reprieve, прокомментировали ход разбирательства, подчеркнув, что они хотели бы знать границы деятельности агентов в рамках директивы, которая фактически дает санкцию на серьезные преступления. «Означает ли это, что они могут пытать людей? Могут ли они убивать людей? Можно ли пытать пятилетнего ребенка подозреваемого?» — заявила газете The Daily Telegraph директор Reprieve Майя Фоу.

Алена Миклашевская