Проиграли в карты

Вдова совладельца ООО «Урал-Топ-Кард» пермского дистрибьютора дисконтных карт «ЛУКОЙЛа» Марина Сусловец требует признать за ее семьей долю в бизнесе, а также отменить сделку по уменьшению доли ее мужа. Совладельцы не комментируют иск. Эксперты считают, что истец выбрал некорректный способ защиты.



Жена умершего совладельца ООО «Урал-Топ-Кард» Дмитрия Сусловца Марина Сусловец обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к компании и ее совладельцам Алене Вихаревой и Евгению Малышеву. Госпожа Сусловец требует признать недействительной сделку по отчуждению доли в уставном капитале общества, применить последствия недействительности сделки; признать право на долю в обществе и уставном капитале, входящую в наследственную массу.

ООО «Урал-Топ-Кард» является одним из дистрибьюторов топливных карт «ЛУКОЙЛ» на территории России. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. основана в Перми в 2014 году Дмитрием Сусловцом. В 2019 году распределение долей изменилось: Дмитрий Сусловец сохранил 8%, Алена Вихарева получила 50%, а Евгений Малышев — 42%. Гендиректором общества является Дмитрий Копейкин.

По итогам 2017 года компания отчиталась о выручке в 1,6 млрд руб. и чистой прибыли 2,7 млн руб. В 2018 году выручка выросла до 1,9 млрд руб., а прибыль — до 16,7 млн руб. Евгений Малышев является также совладельцем и директором ООО «Гелиос» и ООО «ЗУТК», зарегистрированных в одном и том же офисе на ул. Монастырской, 14. Компании являются агентами по продаже топлива и леса, их прибыль не превышает 20 тыс. руб.

Согласно судебной документации, Марина Сусловец оспаривает сделку по отчуждению доли умершего супруга путем увеличения уставного капитала общества на 115 000 руб. за счет вкладов Алены Вихаревой и Евгения Малышева, которые в итоге стали совладельцами. Госпожа Сусловец требует также восстановить уставный капитал общества в размере 10 тыс. руб. и возвратить новым совладельцам деньги, а также признать за ней долю в 50% как наследственную массу. Судебное заседание назначено на 27 ноября.

В беседе с “Ъ-Прикамье” гендиректор ООО Дмитрий Копейкин отказался комментировать иск, пока идет разбирательство. Номера мобильных телефонов Евгения Малышева, известные редакции, не отвечали.

Адвокат Иван Хозяйкин, представляющий интересы ООО «Урал-Топ-Кард», пояснил “Ъ-Прикамье”, что предъявленный иск не имеет под собой оснований, достаточных для оспаривания так называемой сделки по увеличению уставного капитала. «Такое решение единственного учредителя общества было продиктовано объективной необходимостью, связанной с состоянием здоровья учредителя и финансовой ситуацией внутри компании»,— заключил господин Хозяйкин.

Эксперты считают, что перспектива удовлетворения данного иска не очень велика, поскольку истец очевидно выбрал некорректный способ защиты.

«Марина Сусловец оспаривает сделку по отчуждению доли в уставном капитале, но, по описанию ситуации, такой сделки по отчуждению доли фактически не совершалось»,— отметил старший партнер, руководитель группы практик юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин. По его расчетам, участники общества увеличили уставный капитал за счет взносов Алены Вихаревой и Евгения Малышева, тогда как Дмитрий Сусловец средств не вносил.

Таким образом, доля господина Сусловца уменьшилась с 50 до 8%. «То есть истец оспаривает некую сделку по отчуждению Дмитрием Сусловцом доли в уставном капитале, а такой сделки не было, доля не отчуждалась, ее номинальный размер просто уменьшился в связи с увеличением уставного капитала. Но в этом случае оспаривать нужно не „сделку по отчуждению доли“, а решение об увеличении уставного капитала. Причем, если Дмитрий Сусловец голосовал за такое увеличение (а это, скорее всего, так и есть, без его голоса решение об увеличении уставного капитала просто не могло бы быть принято), его наследники в принципе не вправе оспаривать такое решение общего собрания участников организации»,— считает Роман Речкин. Он добавил, что признание доли в уставном капитале общества в связи с наследственной массой не находится в компетенции арбитражного суда. «С этим требованием необходимо обращаться в суд общей юрисдикции»,— резюмировал эксперт.

Юлия Сырова