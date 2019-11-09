С адмиральским размахом

ПЗСП планирует крупный девелоперский проект объемом почти 50 тыс. кв. м жилья. Компания выкупила 2,8 га на ул. Адмирала Ушакова, 65, у компании «Ива-строй». Этот участок «Ива-строй» в 2018 году выиграла на торгах. Эксперты оценивают стоимость сделки свыше 110 млн руб. и находят площадку подходящей для строительства крупнопанельных домов.



АО «ПЗСП» приобрело у ООО «Ива-строй» земельный участок под жилищное строительство на ул. Адмирала Ушакова, 65, общей площадью 2,8 га. Об этом “Ъ-Прикамье” стало известно из источников в строительной отрасли региона. Сделка состоялась на днях.

В «Ива-строй» от комментариев отказались. В ПЗСП подтвердили приобретение земельного актива, более того — компания уже запланировала возвести здесь жилой дом. «Жилой комплекс на Ушакова, 65,— это один большой дом, общая площадь квартир составит около 48 тыс. кв. м. Кроме того, в доме запроектированы торговые помещения площадью более 800 кв. м, а рядом с домом будет расположена автопарковка площадью 16 тыс. кв. м»,— сообщили в компании. Ориентировочный срок начала строительства — конец 2019 года.

Компания, продавшая участок ПЗСП, была зарегистрирована в 2010 году. Организация занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Согласно данным kartoteka.ru, руководит ООО «Ива-строй» гендиректор ООО УК «Финансовый дом» Юрий Скудаев.

«Ива-строй» выиграла участок на ул. Адмирала Ушакова, 65, на торгах в 2018 году, проведенных госкорпорацией АО «Дом.РФ» (ранее — АО «АИЖК»). Вид разрешенного использования — под строительство 9–16-этажных домов. Стартовая цена актива составляла 65,1 млн руб. В торгах участвовали четыре компании: АО «ПЗСП», ООО «Информресурс», «Ива-строй» и московское «Воом-Вох Инвест». Победителем признали ООО «Ива-строй», предложившее за участок 92,4 млн руб.

В 2016 году компания на муниципальном аукционе приобрела за 18,9 млн руб. имущественный комплекс рядом со стадионом «Кама» — административное здание площадью 986,2 кв. м и участок площадью 3,9 тыс. кв. м на ул. Краснополянской, 21, в Свердловском районе Перми. Эту территорию общество тоже не стало застраивать — девелопером земельного актива впоследствии стала PAN City Group (входит в ПФПГ бизнесмена Андрея Кузяева). Здесь строится жилой дом «Атмосфера» со встроенными помещениями. После покупки площадки на ул. Адмирала Ушакова, 65, гендиректор ООО «Ива-строй» говорил, что площадка также была приобретена в интересах партнера, организация сама ее застраивать не будет, а только участвует финансово.

По словам исполнительного директора ООО «Р-Консалтинг» Ольги Козыревой, земля в районе ул. Адмирала Ушакова, 65, стоит примерно 4 тыс. руб. за 1 кв. м — в итоге весь актив мог стоить ПЗСП 112 млн руб. Эту цену госпожа Козырева считает адекватной. Для сравнения: на этапе аукциона в 2018 году площадка обошлась ООО «Ива-строй» в 3,3 тыс. руб. за 1 кв. м (учитывая общую стоимость в 92,4 млн руб.).

В последнее время в городе не начиналась реализация каких-то крупных жилых комплексов, поэтому сегодня 48 тыс. кв. м — приличная площадь, считает руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ГК «ПМД» Артем Савельев. Господин Савельев полагает, что с указанным объемом жилья на участке 2,8 га можно построить жилой комплекс с комфортной плотностью застройки. По мнению эксперта, участок на ул. Адмирала Ушакова, 65, хороший с точки зрения местоположения, не оторванный от существующей жилой застройки. «Это место подходит для строительства крупнопанельных домов, поскольку здесь такой тип застройки уже сформирован. К тому же территория граничит с лесом. Для покупателей это может сыграть важную роль при выборе квартиры, ведь многие хотят, чтобы из их окон открывался красивый вид»,— отмечает Артем Савельев. Эксперт добавляет, что жители Кировского района позитивно относятся к бренду ПЗСП: компания давно возводит дома на правом берегу Камы, и у нее сформировалась своя лояльная аудитория.

Евгения Ахмедова