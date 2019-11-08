Депутата Андрея Анохина исключили из политсовета «Единой России»

На 34-й конференции «Единой России» были приняты решения о внесении изменений в состав регионального политсовета партии, а также его президиума. Из 90 членов были сокращены десять человек, среди которых — депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин, сообщает корреспондент “Ъ-СПб”.

Кроме господина Анохина из политсовета «ЕР» был исключен ранее скончавшийся депутат Павел Зеленков, а также Сергей Борисенко, Ольга Бубнова, Дмитрий Быков, Сергей Кручинин, Юнис Лукманов, Андрей Соколовский, Андрей Мартыненко и Ватаняр Ягъя.

На их место придут Наталья Астахова, Игорь Куц, Ян Липинский, Инна Нарышкина, Михаил Плешков, Михаил Соколов, Никита Титенко, Оксана Умнова, Юлия Шутова и Михаил Трусников.

В президиум партии, состоящий из 19 человек, порекомендуют главу МО «Аптекарский остров» Никиту Титенко и аудитора Контрольно-счетной палаты Юрия Шутова. Уйдут из него, в свою очередь, руководитель КСП Вадим Лопатников и глава Выборгского района Петербурга Валерий Гарнец.

Олег Дилимбетов