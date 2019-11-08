Замминистра сельского хозяйства Кубани Киму Тертице добавили еще один эпизод взятки В 2017 году он якобы получил от председателя сельскохозяйственного кооператива 500 тысяч рублей за выдачу гранта

Уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Кима Тертицы и его подчиненного Александра Пиунова пополнилось еще одним эпизодом получения взятки.

Как сообщили в СУ СКР по региону, с октября 2017 года господин Тертица занимал пост председателя конкурсной комиссии по распределению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В ноябре 2017 года, по версии следствия, в региональный минсельхоз обратился председатель одного из кооперативов с намерением получить субсидию в размере 30 млн руб. Председатель комиссии Тертица якобы пообещал выдать необходимую сумму за «откат» в 10%. Предприниматель передал чиновникам 500 тыс. руб., после чего в декабре 2017 года получил необходимую сумму. По данному факту в отношении заместителя министра и начальника министерского управления развития малых форм хозяйствования возбуждено и расследуется уголовное дело за получение взятки организованной группой с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ)

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, задержан Ким Тертица был после осуществления аналогичной схемы незаконного обогащения. В феврале 2019 года к начальнику управления развития малых форм хозяйствования Александру Пиунову обратилась председатель кооператива с целью получить грант в размере 40 млн руб. на развитие ее предприятия. Чиновник обозначил условия получения гранта – 10% от его суммы необходимо передать грантодателю. Бизнесвумен согласилась и 30 апреля этого года передала господину Пиунову 4 млн руб., которые он якобы передал Киму Тертице. В тот же день указанные меченые купюры были обнаружены в одном из шкафов в приемной заместителя министра. Было возбуждено уголовное дело за получении взятки организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Тем не менее, под арест господин Тертица был отправлен только 24 мая 2019 года, где он находится по сей день. Мера пресечения Александру Пиунову, который сотрудничает со следствием и дает обличающие Кима Тертицу показания, не связана с лишением свободы. Следователи в настоящее время объединили два уголовных дела по описанным выше противоправным эпизодам в одно.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Ким Тертица не признает своей вины и указывает на недоказуемость фактов получения им взятки. В частности, защита замминистра настаивает на том, что найденные в шкафу деньги находились в приемной нескольких заместителей министра, поэтому причастность к ним господина Тертицы не доказана. «Позиция следствия не имеет под собой никаких доказательств кроме домыслов и оговора Пиунова. Деньги были найдены в шкафу в общей приемной, куда был открыт вход любому желающему. Более того, эта приемная для двух заместителей министров. Председатель сельхозкооператива Ахметова на допросе говорила, что ни разу не встречалась с Кимом Тертицей, поэтому мы считаем, что вина нашего подзащитного не доказана»,— сказал адвокат заместителя министра на вынесении ему меры пресечения в мае 2019 года.

Дмитрий Михеенко