Hublot создали скелетонированный турбийон в сотрудничестве со скульптором Ришаром Орлински

Швейцарская часовая компания Hublot сотрудничает со скульптором Ришаром Орлински с 2017 года, соединяя часовое мастерство и технологическую экспертизу с неповторимым авторским стилем художника. Hublot и Орлински объединяют изобретательность,схожий подход к цвету и свету, которые находят воплощение в создаваемых ими физических объектах, несмотря на технические сложности. За время партнерства было создано несколько часов в корпусе с характерными для Ришара Орлински фацетированными гранями. Новая модель Classic Fusion Tourbillon 5-Day Power Reserve Orlinski выпущена в трех сериях ограниченным тиражом в 30 экземпляров каждая и вдохновлена знаменитыми скульптурами художника T-Rex, Wild Kong и Panther.

Новые часы, как и скульптуры мастера, демонстрируют, как через творчество, дикость природы трансформируется в прекрасное творение человека. 45-миллиметровый корпус новых часов украшают узнаваемые грани Орлински, вырезанные в сапфире, золоте King Gold или черной керамике, а циферблат открывает обзор на ультрасовременную открытую архитектуру механизма, скелетонированного, с ручным подзаводом и обладающего 5-дневным запасом хода. Дополнением часам служит ремешок из прозрачного или черного каучука.