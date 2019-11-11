Загранице мы поможем

Важная часть работы Госавтоинспекции — международная работа в рамках ООН. Ведомство активно участвует в подготовке изменений в Венскую конвенцию о дорожном движении: эксперты уже обсуждают новые дорожные знаки и международные правила для беспилотных автомобилей. В 2020 году Госавтоинспекция МВД России будет участвовать в третьей всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции и представит доклад по безопасности движения на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Основная часть работы Госавтоинспекции МВД России в области международной деятельности и сотрудничества происходит под эгидой Организации объединенных наций (ООН), членом которой Россия является с 1945 года. В рамках Единой экономической комиссии (ЕЭК) ООН созданы и действуют консультативные органы по обсуждению различных проблем: глобальный форум по безопасности движения (WP1); всемирный форум по согласованию правил в области транспортных средств (WP29) и рабочая группа по перевозке опасных грузов (WP15). Госавтоинспекция представлена во всех этих органах.

Совершенствование законодательства

Самая активная деятельность сегодня развернута в области актуализации международного законодательства, рассказывает начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России (зампред WP1) полковник полиции Дмитрий Митрошин. Существует около 50 межгосударственных нормативных актов о движении транспорта, 5 из них можно считать базовыми, непосредственно связанными с безопасностью дорожного движения. Это Венская конвенция о дорожном движении (1968 год), Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах (1968 год), два Европейских соглашения, дополняющие эти конвенции (1971 год), и Протокол о разметке дорог (1973 год). Если конвенции имеют глобальный охват, обеспечивая странам свободу выбора по использованию знаков и разметки, то в рамках соглашений европейские страны договариваются о более жесткой унификации дорожного движения и более строгих «правилах игры», поясняет Дмитрий Митрошин. «Несмотря на то что всем этим документам по 40–50 лет, международное экспертное общество поддерживает их в рабочем состоянии,— отмечает он.— Задача российской Госавтоинспекции — участвовать в актуализации конвенций и соглашений».

Пожалуй, одна из самых интересных тем, обсуждаемых на полях WP1,— это внешний вид дорожных знаков. Для чего и создана экспертная рабочая группа, зампредом которой является начальник отдела научного и технического обеспечения надзорной деятельности НЦ БДД МВД России капитан полиции Сергей Сторожев.

Последние годы эксперты группы занимались анализом применения предусмотренных Конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года дорожных знаков в разных странах. В ходе исследования (в нем принимали участие более 30 стран) выяснилось, что указатели, обозначающие один и тот же запрет или предписание, в разных государствах выглядят совершенно по-разному. К примеру, на дорогах некоторых стран на знаке «Пересечение равнозначных дорог» применяется не крест, а символ «плюс». Иногда знаки «Ограничение скорости» и «Въезд запрещен» дополняются надписями, а это конвенцией не предусмотрено. Уже сформирован единый доклад с рекомендациями уточнить внешний вид некоторых знаков, внеся изменения в конвенцию. Смысл этой работы в том, чтобы в конечном счете привести все указатели к общему «знаменателю», чтобы путешествующим между государствами водителям было удобно и безопасно передвигаться, подчеркивает Сергей Сторожев.

Интересно, что при подготовке доклада среди участников рабочей группы развернулись жаркие споры. К примеру, ряд экспертов предлагали перерисовать схематичное изображение человека, переходящего дорогу (используется на знаках «Пешеходный переход»). Российская сторона настояла на варианте, который используется в Правилах дорожного движения РФ,— именно он вошел в итоговый доклад в качестве рекомендации. Туда также попали применяющиеся на знаках в России изображения велосипеда и мотоцикла. Споры велись и в отношении таблички «Способ постановки транспортного средства на стоянку»: действующая конвенция рекомендует использовать изображение автомобиля с кузовом седан, Госавтоинспекция же настаивает на хетчбэке, более понятном водителю. Также обсуждалась судьба знака 4.5.1 «Пешеходная дорожка»: в России применяется изображение человека, идущего поперек дороги, европейские эксперты настояли на том, что человек должен идти навстречу машине. В Госавтоинспекции с такой логикой согласились.

В 2020 году рабочая группа собирается заняться анализом так называемых неконвенционных знаков, не внесенных в международные документы. Всего их, по предварительным оценкам, порядка 1,5 тыс. На дорогах Австрии, к примеру, применяется знак о выезде на улицу с односторонним движением с тремя автомобилями в красном треугольнике. В Скандинавских странах есть серия указателей, используемых около горнолыжных курортов: лыжник на желтом фоне в красном треугольнике («Осторожно: лыжники»), снегоход на желтом фоне в красном треугольнике («Осторожно: внедорожные ТС»). Не исключено, что по итогам анализа часть указателей станут конвенционными, говорит Сергей Сторожев, но акцентирует внимание на том, что работа эта только началась.

Еще один фронт работ в рамках Глобального форума WP1 — подготовка и актуализация Сводных резолюций о дорожном движении (СР.1) и о дорожных знаках и сигналах (СР.2). Они затрагивают широкий спектр вопросов, непосредственно влияющих на безопасность движения. По своей сути эти документы представляют собой выжимку из самого удачного мирового опыта, который может быть использован любой страной мира, поясняет Дмитрий Митрошин. Сейчас, например, Франция, Италия и Россия готовят рекомендации в связи с возникающими вопросами при использовании водителями смартфонов за рулем и отвлечения внимания от дороги.

«Но один из самых животрепещущих вопросов — это правовое регулирование движения беспилотных автомобилей, которые уже начали появляться на улицах и дорогах, в том числе и в нашей стране,— отмечает Дмитрий Митрошин.— На одной из последних сессий Глобального форума была принята резолюция по автоматизированному вождению, в которой содержится набор рекомендаций странам в связи с распространением такого транспорта. Но многие государства говорят, что этого уже мало, необходимо готовить изменения в Конвенцию о дорожном движении. Такую позицию высказали Бельгия и Франция, мы ее тоже поддерживаем». Текущее российское законодательство, говорит полковник Митрошин, не позволяет беспилотным автомобилям полноценно участвовать в дорожном движении и развивать эту технологию (те тесты, которые проводятся сегодня в Москве и Татарстане,— это лишь эксперимент, урегулированный постановлением правительства). Очевидно, что нужно определять для этого четкие правовые рамки, в первую очередь на уровне Венской конвенции.

Помощь странам третьего мира

Фото: ГУОБДД МВД России.

Еще одно важное направление - это работа Госавтоинспекции в рамках Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения. Он был создан в 2018 года Генеральным секретарем ООН для оказания финансового и консультативного содействия странам со средним и низким доходом, на долю которых приходится львиная доля глобальной смертности на дорогах. В консультативный совет фонда входит первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой, в руководящий комитет - Дмитрий Митрошин. Общий бюджет фонда по состоянию на конец 2019 года превысил более $8 млн., из которых $2 млн. обеспечила Российская Федерации. Надо отметить, что финансовые вливание такого объема в фонд не обеспечила ни одна страна мира (инвестиции Монако – $114 тыс., Венгрии – $30 тыс.). В прошлом году около $200 тыс. из фонда было направлено Филиппинам для снижения аварийности из-за превышений скорости, такая же сумма получила Эфиопия для помощи в организации безопасных пешеходных пространств. Реализованы мероприятия и в других государствах.

В начале октября этого года фонд начал собирать заявки на поддержку проектов будущего года: в общей сложности планируется распределить порядка $4 млн. В Госавтоинспекции считают, что эффективней всего инвестировать средства в небольшие проекты, требующие на это не более $200-400 тыс. Возможно, что заявки подадут одна или несколько стран СНГ, где ситуация с безопасностью движения пока далека от идеала, рассказывает член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. В начале октября в Баку проходил семинар по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения, организованный Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В мероприятии принимал участие начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Был представлен российский опыт по снижению смертности в ДТП, в том числе, социальная программа «Детство без опасности», призванная обучить будущих родителей правилам перевозки детей-пассажиров. По словам Натальи Агре, российская Госавтоинспекция предложила странам СНГ помочь оформить заявку на получение гранта из фонда, чтобы использовать деньги максимально эффективно для снижения аварийности.

Министерская конференция и доклад Генассамблеи ООН

Фото: ГУОБДД МВД России.

В следующем, 2020 году ожидается ряд крупных событий международного уровня в области безопасности движения, и российская Госавтоинспекция принимает в их подготовке самое непосредственное участие. Во-первых, 19–20 февраля в Стокгольме пройдет Третья всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения. Примечательно, что первая такая конференция состоялась в ноябре 2009 года в Москве. Она собрала более 1,5 тыс. участников самого высокого уровня из 70 стран, став беспрецедентным событием в мире. За идеологию и организацию конференции также отвечала российская Госавтоинспекция. И в этот раз российская сторона (в лице ГИБДД) входит в международный консультативный комитет по подготовке конференции 2020 года и участвует в подготовке итоговой резолюции.

А весной 2020 года в рамках Генеральной ассамблеи ООН Россия будет представлять очередную резолюцию о повышении безопасности дорожного движения во всем мире. Документ готовит по традиции Российская Федерация (этим занимается Госавтоинспекция и МИД России), при этом другим странам предоставляется право поучаствовать в роли соавторов. Работа над текстом резолюции начнется в ближайшее время, говорит Дмитрий Митрошин, и, скорее всего, одна из тем, которая будет упомянута в документе в качестве вызовов нового времени,— необходимость подготовки к появлению беспилотных автомобилей и отсутствию водителей за рулем.