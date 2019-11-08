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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Зеленые буквы на табло прилетов и вылетов

Международный аэропорт Стригино вошел в десятку самых пунктуальных авиагаваней мира.

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Международный аэропорт Стригино вошел в десятку самых пунктуальных авиагаваней мира, согласно отчету аналитического агентства OAG, расположившись на шестой строке.


Заместитель директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Стригино Федор Клишковский пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что такой вывод авторитетное международное агентство сделало на основании анализа точности времени прилетов и вылетов 444 рейсов.

Несколько месяцев назад сотрудники аэропорта Стригино выяснили, какие авиакомпании являются самыми точными на нижегородских рейсах. Среди них окзались S7, «Аэрофлот» и «Белавиа». Последняя, к слову, выполнила 100% пунктуальных рейсов.

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