По главной улице с протестом

Конституционный суд России запретил региональным властям отказывать в проведении публичных акций по причине близости митингов к зданиям госвласти, создания помех транспорту или затруднения доступа к социальным учреждениям.

В связи с этим нижегородские отделения КПРФ и партии «Яблоко» направили в Законодательное собрание и губернатору проект изменений в региональный закон, регламентирующий проведение публичных мероприятий. Оппозиционные партии, предлагают исключить из перечня мест, где запрещено проведение публичных акций, улицу Большую Покровскую.

Социолог Александр Прудник пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что партии заведомо ориентированы на публичную политику, поэтому они должны стремиться воспользоваться всеми возможностями открыто выступать со своей позицией. В то же время, политическая деятельность не должна мешать жителям города отдыхать в историко-культурном центре города, а туристам знакомиться с достопримечательностями.

Напомним, что региональный закон, запрещающий проведение публичных политических акций на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, был принят при губернаторе Валерии Шанцеве. 7 ноября 2019 года нижегородские коммунисты столкнулись со сложностями при проведении шествия в честь годовщины Октябрьской революции из-за сильных порывов ветра, мешавших нести знамена и транспаранты по Канавинскому мосту и набережной, где было разрешено шествие.