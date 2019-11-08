Нижегородские власти упрощают жизнь мелким торговцам А тем, кто покрупнее, придется потратиться на единый стиль вывесок.

Глава Нижнего Новгорода провел очередную встречу с нижегородскими предпринимателями в Торгово-промышленной палате, где рассказал об изменениях, которые ожидают бизнесменов в ближайшем будущем. Отменены нормы, которым предписывалось, что нестационарные торговые объекты не могут располагаться в радиусе 100 метров от входа в стационарное предприятие торговли, общественного питания или услуг, реализующего аналогичную группу товаров и услуг. Также готовятся поправки, которые снимут ограничения на размещение торговых палаток в пределах 20 метров от остановок общественного транспорта.

О своем отношении к этим инициативам ЪФМ НН рассказал министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Денис Лабуза.

С другой стороны, нижегородских предпринимателей ожидает и некоторое ужесточение требований. Сейчас в Нижнем ведется работа по приведению информационных вывесок к требованиям дизайн-кода. Владимир Панов рассказал, что это означает для предпринимателей.

Глава города также уточнил с какой целью вводится дизайн-код города.

Также на встрече было подчеркнуто, что подобный диалог между городскими властями и бизнесменами на площадке Торгово-промышленной палаты будет продолжаться до тех пор, пока у предпринимателей не останется ни одного вопроса.