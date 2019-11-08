В Самаре из-за смерти пассажира приземлился самолет, летевший в Узбекистан

Самолет, летевший из московского аэропорта Домодедово в Фергану (Узбекистан), в пятницу, 8 ноября, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Причиной инцидента стало плохое самочувствие одного из пассажиров на борту воздушного суда. Уроженец Ферганы 1967 года рождения жаловался на боли в сердце и скончался до приземления в Курумоче. Медики предварительно установили, что пассажир умер из-за инфаркта.

По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура назначила проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Андрей Сазонов