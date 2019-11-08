«Слишком уж редок Чимабуэ на рынке» Дмитрий Буткевич — о новом аукционном рекорде в сегменте «примитивная христианская живопись»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, сколько стоит доска «Высмеивание Христа».

На днях был установлен новый аукционный рекорд в сегменте, который на Западе именуют «примитивная христианская живопись» (Primitive Christian painting). Теперь он составляет $26,8 млн, уплаченных за доску «Высмеивание Христа», чьим автором был признан флорентийский живописец Раннего Возрождения Чимабуэ или Ченни ди Пеппо, около 1240 или 1302 года.

История этой работы весьма примечательна. Аукционист фирмы Acteon Senlis по имени Philomne Wolf, изучая выморочное содержимое деревенского дома во французском Компьене, ранее принадлежавшего некой 90-летней мадам, обнаружил «среди мебели и обычных предметов две картины и в частности эту "икону" на золотом фоне». Анализ «золотого фона иконы» показал, что это живопись яичной темперой на панели из тополиной древесины, первоначально входившей в состав полиптиха, созданного около 1280 года и состоявшего из восьми сцен Страстей Христовых. Полиптих разъяли на части продавцы из XIX века. Две другие сохранившиеся части работы находятся в нью-йоркской коллекции Frick (часть «Бичевание»), и в лондонской Национальной галерее («Богоматерь с младенцем и двумя ангелами»).

Прямо перед продажей аукционисты уверяли, что «покупателей на такие объекты мало».

Однако они нашлись — панель, скромно оцененная в $4,4- 6,6 млн, поднялась до $26,8 млн. Слишком уж редок Чимабуэ на рынке — едва ли дюжина работ приписывается руке «быкоголового», так переводится его прозвище.

Итак, деревянная панель размером 25,8 20,3 см ушла по цене в $51 тыс. за см. Гораздо дешевле, чем «Сальватор Мунди», тот в сентябре 2017 года достиг цены в $150 тыс. за кв. см. Однако это самая дорогая картина в сегменте «примитивной христианской живописи» и восьмая в сегменте «старых картин».

А в середине ноября во Франции будет аукционироваться еще один шедевр. 14 ноября Agutes выставит на торги «Мадонну с младенцем, святым Георгием и ангелом-музыкантом» кисти Бернардино Луини, который считается главным учеником Леонардо. Оценка работы — около €2 млн.