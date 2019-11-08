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Завод «Красный якорь» сохранил прибыль на уровне прошлого года

По итогам трех кварталов 2019 года чистая прибыль ПАО «Завод “Красный якорь”» составила 15,3 млн руб., что соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. Прибыль от продаж при этом сократилась на 31,8% до 33 млн руб. Как сообщается в отчетности компании, размер выручки также остался сопоставимым с показателем прошлого года и составил 1 млрд руб.

С начала года дебиторская задолженность предприятия выросла на 27,6% до 406 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность – до 891,1 млн руб. (+5,6%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Завод “Красный якорь”» было зарегистрировано в 1993 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал составляет 622,6 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним. Гендиректором является председатель гордумы Дмитрий Барыкин, который владеет 44,25% долей. Еще 44,25% принадлежат Александру Розбаху, а 10% – ООО «Управляющая компания “Завод Красный якорь”». По итогам 2018 года при выручке в 1,45 млрд руб. прибыль предприятия составила 21,3 млн руб.

Анастасия Еремина


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