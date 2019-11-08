Чеканя шаг

На Театральной площади Ростова-на-Дону прошел парад сотрудников органов внутренних дел. В торжественном марше были задействованы более тысячи сотрудников из числа личного состава подразделений главка и территориальных органов внутренних дел региона, Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России, курсантов Ростовского юридического института МВД России, воспитанников Новочеркасского суворовского военного училища МВД России, представителей казачества, более 100 единиц автотранспорта и специальной техники, стоящей на обеспечении ГУ МВД России по Ростовской области и Росгвардии.