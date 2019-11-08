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Ростов-на-Дону. Юг России

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Парад в честь Дня сотрудника полиции, на Театральной площади.

Фото: Евгений Березкин / Коммерсантъ

Чеканя шаг

В Ростове состоялся полицейский парад

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На Театральной площади Ростова-на-Дону прошел парад сотрудников органов внутренних дел. В торжественном марше были задействованы более тысячи сотрудников из числа личного состава подразделений главка и территориальных органов внутренних дел региона, Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России, курсантов Ростовского юридического института МВД России, воспитанников Новочеркасского суворовского военного училища МВД России, представителей казачества, более 100 единиц автотранспорта и специальной техники, стоящей на обеспечении ГУ МВД России по Ростовской области и Росгвардии.


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