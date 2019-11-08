Приговор экс-руководителю центра медицины катастроф Кубани вступил в силу

Приговор Прикубанского районного суда Краснодара в отношении бывшего руководителя ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» Людмиле Бештоевой вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю. Она отправится в колонию общего режима на пять лет.

Сотрудники ФСБ установили, что госпожа Бештоева похитила 300 тыс. руб. бюджетных денег. Для этого она оформила сотрудником центра свою знакомую, которая не знала о фиктивном трудоустройстве. Зарплату за нее получала подсудимая. В ходе расследования сотрудники спецслужб нашли и доказали совершенные ею хищения на сумму более 3 млн руб. Краснодарский краевой суд оставил в силе обвинительный приговор.

Дарья Голякова