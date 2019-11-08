Сотрудников снабдят маячками Зачем работодателям следить за перемещениями персонала и как можно злоупотреблять технологией

Российским компаниям предложили следить за сотрудниками при помощи маячка. Устройство можно вшить прямо в спецодежду. Как рассказывает его разработчик — компания МТС, — чип способен определять местоположение сотрудника, его пульс и температуру окружающего воздуха.

Маячок поможет обеспечить безопасность на стройплощадках, объектах нефтяной промышленности и в сельском хозяйстве, говорит пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов: «Ни о какой слежке речи не идет. Поскольку датчик совершенно открыто устанавливается, в первую очередь, он необходим для повышения безопасности сотрудников на производстве. Спектр работы датчика достаточно широк: он может, как на производственном предприятии передвигаются сотрудники, поскольку есть большое количество зон с различными допусками и степенями опасности.

Он может отслеживать экологическую обстановку, температурный режим и множество других показателей.

Это не один модуль, он состоит из носимого телеметрического модуля, Bluetooth-маяков, которые размещены по периметру помещения, и специального программного обеспечения».

“Ъ FM” связался с представителями и бизнеса и узнал, что они думают о технологии наблюдения за персоналом:

Основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов: «Подобные инструменты могут, конечно, помогать контролировать процесс, но очень портят атмосферу. Те цифровые технологии, которые сегодня внедряются, должны добавлять какие-то технологические возможности, но ни в коем случае не убивать в человеке человека, его чувство значимости. 25 лет назад только появились системы слежки, и мы попытались использоваться подобные механизмы. Через два месяца мы почувствовали такую атмосферу в офисе и поняли: мы потеряем на порядок больше, чем найдем». Партнер компании PIN Group Дмитрий Котровский: «Большинство строительных организаций не работают путем подписания договора только с одним генеральным подрядчиком. У генерального подрядчика возникают отношения с десятками субподрядных организаций. Рабочих на стройке, как правило, считают просто по пальцам: ставят всех в шеренгу или смотрят на объекты и каким-то образом фиксируют количество людей, причем приводя это все к каким-то округлениям, несколько десятков, 40-50 человек. Мне кажется, что на стройке можно было бы подумать о применении такой технологии, чтобы обеспечить 100-процентный контроль исполнения обязанностей всеми сотрудниками на строительной площадке».

Применение маячков может привести к злоупотреблениям со стороны работодателей. Например, если они решат проследить, что делает сотрудник вне работы, предупреждает руководитель практики трудового права кадрового холдинга «Анкор» Снежана Пенцова: «Сотрудники должны быть уведомлены о маячке. В случае, если они прикрепляют этот прибор к себе на одежду, у них должно быть получено согласие. Обычно такие вещи прописывают в локальных нормативных актах. В базу данных, скорее всего, поступает общая информация: ФИО сотрудника, его передвижения, — на это, возможно, нужно будет получать дополнительное согласие. Конечно же, мы говорим о нахождении в пределах офиса.

За пределами офиса такой маячок должен сниматься, потому что это уже вмешательство в личную жизнь.

Если у людей разъездной или просто удаленный характер работы и им крепят маячки на машины или мобильные устройства, обычно возникает конфликт. Люди не хотят вне рабочего времени давать информацию о том, где они находятся и что делают».

Сейчас крупные российские операторы связи разрабатывают сразу несколько проектов для наблюдения за персоналом, в частности за курьерами и водителями.

Илья Сизов