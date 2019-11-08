В Нижнекамске предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику Ростехнадзора

Нижнекамский райсуд оштрафовал предприятие «ИНПО», занимающееся огнезащитой металлоконструкций, на 1 млн руб. за дачу взятки в 50 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, против юрлица компании возбудили дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП). Судебное решение в законную силу не вступило

По данным прокуратуры, в августе прошлого года сотрудник предприятия передал госинспектору нижнекамского отдела Приволжского управления Ростехнадзора 50 тыс. руб. за то, чтобы тот не привлекал юрлицо и должностные лица компании к административной ответственности за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов. Позже против сотрудника возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки» (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Кроме того, суд арестовал автомобиль ГАЗ A22R32, принадлежащий предприятию «ИНПО».

"Ъ-Казань"