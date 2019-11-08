Свердловские единороссы провели ротацию в политсовете

На конференции свердловского отделения «Единой России» была проведена ротация членов политсовета и президиума. Из политсовета вышли девять человек. Среди них: депутат Госдумы Алексей Балыбердин, экс-глава Туринска Андрей Белоусов, бывший депутат свердловского заксобрания Владимир Ильиных. В политсовет вошли: руководитель проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин, заместитель руководителя партийной фракции в свердловском парламенте Михаил Ершов и другие.

Из президиума исключены депутаты заксобрания Анатолий Сухов (скончался в августе) и Анатолий Никифоров. Их сменили глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и новый руководитель региональной приемной лидера партии Дмитрия Медведева Михаил Клименко.

Ротация руководящих партийных органов происходит регулярно. Она предусматривает замену до 10% состава политсовета. Всего в региональный политсовет входит 90 человек. Большинство из них — секретари первичных отделений.

Анастасия Реутова