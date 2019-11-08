Медведев утвердил создание инновационного центра «Сириус»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Сириус» будет заниматься разработкой цифровых и интеллектуальных производственных технологий, роботизированными системами, системами обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также генетикой, иммунобиологией, биомедициной и вычислительной биологией. Также в центре планируется проведение междисциплинарных исследований, включая исследования в области педагогических и когнитивных наук.

Как следует из постановления, центр будет создан образовательным фондом «Талант и успех». «Сириусу» будет выделено 163 земельных участка в Сочи и восемь нежилых зданий, общая площадь земельных участков превышает 80 гектаров.

Центр «Сириус» был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина в декабре 2014 года. Миссия центра — поиск, профессиональная поддержка, развитие одаренных детей со всей России, обеспечение их взаимодействия с потенциальными работодателями. Центр расположен на территории Имеретинской низменности города Сочи.