«Россети» оцифровывают диспетческие пункты

Фото: Россети

Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой первого цифрового диспетчерского пункта «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»



В рамках работы выездного Круглого стола «Энергетический комплекс и электросетевое хозяйство – цифровая трансформация», который проходит в Ижевске, депутаты Комитета по энергетике Госдумы посетили первый цифровой городской диспетчерский пункт «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго». С работой современного объекта, введенного в строй 19 сентября, депутатов ознакомили Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Ижевский ГДП создан в рамках проекта «Цифровая трансформация 2030», который «Россети» реализуют во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина. Диспетчерский пункт оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами. Они позволяют в режиме онлайн осуществлять управление всем электросетевым комплексом столицы Республики – контролировать состояние электросетевых объектов, включая процесс эксплуатации и проведение ремонтов оборудования, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Часть операций выполняется в автоматическом режиме. Это существенно сокращает продолжительность технологических нарушений, повышает надежность электроснабжения, выводит на качественно новый уровень клиентские сервисы.

Фото: Россети

Гостям продемонстрировали возможности виртуального диспетчера, с помощью которого в автоматическом режиме производится уведомление потребителей о предстоящих плановых отключениях.

В рамках выездного Круглого стола состоялось подписание Соглашения компании «Россети Центр» и АО «РОТЭК», которое предусматривает создание уникальной автоматизированной системы предиктивной аналитики электросетевого комплекса. Пилотный проект будет реализован на базе «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго».

Фото: Россети

«Мы поставили перед собой задачу реализовать мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами, и успешно её решаем, - отметил Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. – Важно понимать огромную социальную значимость этих процессов, которые выводят электроэнергетику на качественно новый уровень эффективности, повышают надежность электроснабжения потребителей, сокращают время вынужденных перерывов в электроснабжении, и, в конечном итоге, позволяют снизить темпы роста тарифной нагрузки на потребителей».

Запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дал старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании. Как сообщили в компании, уже до конца текущего года в Центральном и Приволжском федеральных округах будут запущены девять цифровых центров управления сетями.

Фото: Россети

Напомним, 19 сентября 2019 года состоялась презентация Ижевского городского диспетчерского пункта. Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами группы компаний «Россети», одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ. Она включает создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.

Обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг является главным стратегическим приоритетом «Россети Центр» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» «МРСК Центра»). Компания из года в год повышает эффективность инвестиций, реализует новые технологии по энергосбережению и снижению потерь, повышает эффективность операционных затрат, улучшает взаимодействие с потребителями, обществом и инвесторами. Реализация проектов по цифровизации выведет эту работу на новый качественный уровень.