Группа ГАЗ привлекает молодых специалистов для внедрения новых технологий

Группа ГАЗ и автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта «Профстажировки 2.0» для студентов в рамках нацпроекта «Образование». Компания предложила учащимся для решения в рамках курсовых и дипломных работ 39 производственных кейсов. Авторы лучших проектов получат приглашение на стажировку с возможностью последующего трудоустройства на предприятиях Группы ГАЗ.

Как пояснил исполнительный директор Группы ГАЗ Гюнтер Хайден, молодые специалисты могут проявить себя в перспективных проектах компании, которая выходит на экспортные рынки и ведет новые разработки, такие как электротранспорт и машины с интеллектуальными системами помощи водителю. «У молодежи есть шанс попробовать свои силы в самых разных направлениях – разработке, производстве и реализации автомобильной техники»,– рассказал господин Хайден. Он добавил, что ранее группа ГАЗ уже сотрудничала с различными вузами. Например, учащиеся МГТУ имени Баумана привлекались к работе над электробусами, которые сегодня работают на реальных маршрутах в Москве, а Нижегородский государственный технический университет помогает инженерному центру Горьковского автозавода в разработке и испытаниях беспилотных автомобилей.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» и член Общественной палаты РФ Илья Семин подчеркнул, что Группа ГАЗ стала одним из первых работодателей, которые включились в программу: «Не все компании сразу поняли преимущества проекта. Группа ГАЗ одной из первых осознала, сколько инновационных идей можно получить. Крупным инновационным компаниям важно иметь самые разные способы найти молодых талантов, действительно заинтересованных в работе над новейшими проектами».

Ранее предприятия Группы ГАЗ уже приглашали студентов на стажировку в рамках программы «Нажми на ГАЗ в своей карьере». В текущем году участие в ней приняли более 50 учащихся, половина из них по окончании стажировки стала частью коллектива, рассказала директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре компании Елена Марштупа. По ее словам, проект «Профстажировки» как всероссийский открывает для компании новые возможности по взаимодействию с вузами и студентами.

Принять участие в программе профстажировок можно до 30 ноября, оставив на сайте проекта заявку на конкретный кейс. Сами проекты необходимо загрузить после подтверждения анкеты в декабре. Работодатели будут оценивать работы до 1 февраля, а затем объявят результаты и пригласят авторов лучших решений на стажировку. Торжественное награждение победителей пройдет после 15 февраля.

Анастасия Еремина