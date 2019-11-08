Lotus возродит модель Elan для конкуренции с Porsche Boxster

Компания Lotus намерена возродить модель Elan для конкуренции с Porsche Boxster, сообщает Autocar.

По информации издания, ссылающегося на собственные источники, в ближайшие годы британский автопроизводитель выведет на рынок двухместный кабриолет. Автомобиль станет одной из нескольких новых моделей, для которых Lotus готовит совершенно новую платформу. Новые машины в своей конструкции станут использовать несколько видов металлов и композитные материалы, а соединяться детали будут заклепками и клеем.

Перед выходом преемника Lotus Elan (оригинальная модель выпускалась с 1962 по 1975 годы с задним приводом и с 1989 по 1995 годы с передним) марка до конца 2020 года представит еще один спорткар, который построят на платформе текущей модели Lotus Evora. Заявлено, что новинка станет сочетать в себе более комфортабельный салон, чем уже выпускающиеся модели, а также сохранит традиционную для марки ориентированность на гоночные трассы.

Кроме того, после покупки Lotus концерном Geely новые модели британской марки получат новые электронные системы — от мультимедиа до электроусилителя руля и адаптивных амортизаторов. Напомним, весной 2017 года новым владельцем Lotus стала компания Geely.