В Самарской области АЗС оштрафовали на полмиллиона из-за некачественного топлива

Новокуйбышевское ООО «Радуга» оштрафовано на 500 тыс. руб. из-за реализуемого ими некачественного топлива. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как установил надзорный орган, в результате проверки моторного топлива АИ-92-К5 и ДТ-3-К5 соответствий требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и ГОСТ 32513-2013 «Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» не выявлено.

Прокуратура города вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43.1 КоАП РФ. Кроме того, в адрес директора ООО «Радуга» Ивана Пестрикова было также внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Алена Смирнова