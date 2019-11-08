Угроза затопления городских территорий нависла над Глазовом

Над Глазовом нависла угроза затопления городских территорий из-за подъема уровня воды в реках Чепца и Малая Сыга. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уровень воды в Чепце составляет 3,06 м, что в пределах допустимой нормы — критическим является уровень 6,8 м. А вот Малая Сыга поднялась значительно. Было принято решение временно снять пешеходный мостик через эту реку.

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям решили не вводить режим ЧС. При этом все городские спасательные и коммунальные службы готовы к ухудшению обстановки, а эвакуационная комиссия прорабатывает вопрос временного размещения людей на случай эвакуации.