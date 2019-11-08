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Предполагаемому участнику перестрелки в Ростовской области Рашиду Ибрагимову не удалось обжаловать арест

Ростовский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Ростова об избрании меры пресечения предполагаемому участнику перестрелки, произошедшей в регионе в конце октября. Об этом сообщает пресс-служба суда. Так, он останется под стражей до 21 декабря.

Ранее Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Василия Дакишвили, генерального директора сельхозкооператива «Новоселовский», который подозревается в организации перестрелки (ч. 3 ст. 33 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ). Адвокаты обжаловали решение Ленинского райсуда Ростова о взятии под стражу Дакишвили до 21 декабря 2019 года. Такая же мера пресечения была избрана еще одному вероятному участнику «земельного» конфликта фермеров – Салиму Мусаеву.

Перестрелка в Орловском районе Ростовской области произошла днем во вторник, 22 октября. Местные жители встретились на пастбище в хуторе Чернозубов для решения конфликта из-за земли для выпаса скота. В ходе встречи мужчины применили огнестрельное оружие. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Дарья Голякова


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