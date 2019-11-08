В Ярославле сторонники ИГ получили от 9 до 15 лет за подготовку терактов

Террористы из ярославской ячейки запрещенного в России «Исламского государства» приговорены к длительным тюремным срокам, сообщило региональное управление ФСБ. Осужденные готовили теракты в нескольких регионах страны.

«Суд приговорил участников террористической группы к длительным срокам лишения свободы от 9 до 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС). Судя по опубликованному видео из зала суда, на скамье подсудимых находились четверо молодых людей. Другие детали дела ФСБ не уточнила.

Молодые люди были задержаны в мае 2018 года в Ярославле. В ходе обысков у задержанных изъяли самодельные бомбы, боеприпасы, оружие и взрывчатку. Подготовку терактов координировали эмиссары ИГ из-за рубежа.