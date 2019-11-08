Разработку планов развития двух ТОР на Урале доверили москвичам

Столичная консалтинговая компания «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) займется разработкой планов перспективного развития двух уральских ТОР — в Новоуральске и Лесном. Как следует из данных на сайте госзакупок, управляющая компания территорий опережающего развития, созданных на территории ЗАТО, «Атом-ТОР» подвело итоги объявленного ранее конкурса. Московская компания стала единственным участником, подавшим заявку на конкурс, поэтому его признали несостоявшимся. Однако «ФОК» все же заключит контракт на сумму 6,4 млн руб.

В течение месяца после подписания документов компании необходимо будет подготовить планы развития ТОР с детализацией на три и десять лет. Планы должны учитывать уникальность каждой территории, ее конкурентные преимущества. Столичные эксперты также должны рассчитать сроки окупаемости госинвестиций, продумать создание инвестплощадок и многое другое.

ТОР «Ноувоуральск» (занимает более 650 га, здесь уже есть два резидента) и «Лесной» (135 га) получили статус в начале этого года.