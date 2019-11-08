В Татарстане увеличилось число погибших на пожарах

Число погибших при пожарах в Татарстане за десять месяцев 2019 год составило 115 человек, что на пять человек больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РТ Максим Трущин, сообщает пресс-служба министерства. Из общего числа погибших 11 человек составили дети. В прошлом году на пожарах погибли четыре ребенка.

Всего в 2019 году произошли 5 тыс. пожаров, что примерно на 200 случаев меньше, чем в прошлом году. Число пострадавших снизилось на 12 человек и составило 213. Чаще всего пожары происходили из-за неосторожного обращения с огнём (64,7% от общего количества ЧП), нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования (16,67%), нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (10,7%), нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств (2,2%), а также из-за поджогов (3,2%).

Господин Трущин добавил, что большую часть погибших при пожарах в Татарстане составили люди в возрасте от 18 до 60 лет (70,7% от общего числа происшествий) и свыше 60 лет (22%). Согласно данным соцположения людей, наибольшая доля погибших пришлась на пенсионеров (33,9% от общего числа) и безработных (24%).

"Ъ-Казань"