Уральским ремесленникам предоставят субсидии из бюджета области

До 50% затрат на приобретение оборудования, сырья и материалов для изготовления изделий народных художественных изделий может компенсировать бюджет Свердловской области уральским ремесленникам. Кроме того, как сообщает департамент информационной политики региона, они могут получить компенсации за часть расходов на электроэнергию и топливо, оформление документов и участие в выставках.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что специфика производства изделий ремесленников заключается в их высокой себестоимости, обусловленной значительной долей ручного труда и необходимостью соблюдения традиционной технологии производства. Финансовая поддержка позволит минимизировать затраты на производство изделий, сохранить объемы выпуска на территории области.

«При поддержке губернатора Евгения Куйвашева, в регионе ведется системная работа по продвижению народных художественных промыслов и поддержке мастеров. В этом году правительство региона утвердило порядок предоставления субсидий, это новый инструмент, который позволит компенсировать часть затрат производителей уникальной продукции»,— сказала она.

Евгений Минин