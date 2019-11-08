Саратовский завод стройматериалов продан за 84,1 млн рублей

Банкротящийся ЗАО «Саратовский завод стройматериалов», расположенный в поселке Александровка, Саратовского района, продан за 84,13 млн руб. Такие данные опубликованы на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». В ходе конкурсного производства имущественный комплекс предприятия был выставлен на торги единым лотов.

Изначально ЗАО «СЗСМ» выставлялось 5 августа за 176,14 млн руб. Вторая попытка реализовать имущественный комплекс была предпринята 20 сентября, тогда его выставили за 120 млн руб. 18 октября конкурсный управляющий выставил завод на торги за 100,02 млн руб. и 4 августа индивидуальный предприниматель Алексей Кочетков согласился купить его за 84,12 млн руб.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, погашение кредиторской задолженности завода будет осуществляться в соответствии с законодательством за счет средств, полученных в ходе реализации имущества предприятия-должника.

«Задолженность по заработной плате будет полностью погашена в первоочередном порядке. Выплаты должны начаться уже в текущем месяце», — пояснили в ведомстве.

Сергей Петунин