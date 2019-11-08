Audi A6 и Audi A7 Sportback в России получили новые моторы

Компания Audi расширила линейку доступных на российском рынке модификаций седана A6 и 4-дверного купе A7 Sportback, сообщает немецкий автопроизводитель.

Audi A6 получит 190-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор и 190-сильный 2-литровый турбодизель, а для Audi A7 Sportback будет доступен 190-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор. Все двигатели сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.

Напомним, премьера седана Audi A6 нового поколения состоялась в марте 2018 года на автосалоне в Женеве, а последнюю генерацию Audi A7 Sportback представили в октябре 2017 года в Ингольштадте.